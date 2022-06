Brasile: un rigore di Neymar decide l’amichevole contro il Giappone (Di lunedì 6 giugno 2022) Vittoria di misura per il Brasile al National Olympic Stadium di Tokyo contro il Giappone. Decisivo un calcio di rigore realizzato al 77? dal solito Neymar, bravo a spiazzare con facilità Gonda. Per lui si tratta del terzo penalty messo a segno nelle ultime due partite dopo i due contro la Corea del Sud nell’ultima uscita della formazione verdeoro. Quest’ultima non ha particolarmente impressionato contro l’arcigna difesa dei padroni di casa. La squadra di Tite ha avuto quasi sempre il pallino del gioco ma quasi mai è riuscita ad impensierire veramente l’estremo difensore avversario. Ci hanno provato nel primo tempo Rapinha e lo stesso Neymar. Nella ripresa, poi, sono arrivati anche tanti cambi per effettuare qualche esperimento prima del ... Leggi su sportface (Di lunedì 6 giugno 2022) Vittoria di misura per ilal National Olympic Stadium di Tokyoil. Decisivo un calcio direalizzato al 77? dal solito, bravo a spiazzare con facilità Gonda. Per lui si tratta del terzo penalty messo a segno nelle ultime due partite dopo i duela Corea del Sud nell’ultima uscita della formazione verdeoro. Quest’ultima non ha particolarmente impressionatol’arcigna difesa dei padroni di casa. La squadra di Tite ha avuto quasi sempre il pallino del gioco ma quasi mai è riuscita ad impensierire veramente l’estremo difensore avversario. Ci hanno provato nel primo tempo Rapinha e lo stesso. Nella ripresa, poi, sono arrivati anche tanti cambi per effettuare qualche esperimento prima del ...

