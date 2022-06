Beautiful anticipazioni 12 giugno 2022, Liam ha incubi ad occhi aperti (Di lunedì 6 giugno 2022) Nella puntata di Beautiful in onda domenica 12 giugno 2022 Liam si trova ancora a casa di suo padre e quest’ultimo gli consiglia di sdraiarsi per cercare di riprendersi, portandogli via addirittura il suo cellulare. Ma il giovane Spencer non riesce a non pensare a quello che è successo e continua a rivedere il volto di Vinny. Gli accade addirittura guardandosi nello specchio e sentendo anche al voce del Walker che gli dice:” La pagherai“! Questo appassionante episodio sarà disponibile on demand, subito dopo la messa in onda delle ore 13:45 su Canale 5, sul sito Mediaset Infinity. L’Isola dei Famosi chiude i battenti: la decisione Mediaset Nonostante gli ascolti decisamente buoni di questa edizione, l’Isola dei Famosi ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 6 giugno 2022) Nella puntata diin onda domenica 12si trova ancora a casa di suo padre e quest’ultimo gli consiglia di sdraiarsi per cercare di riprendersi, portandogli via addirittura il suo cellulare. Ma il giovane Spencer non riesce a non pensare a quello che è successo e continua a rivedere il volto di Vinny. Gli accade addirittura guardandosi nello specchio e sentendo anche al voce del Walker che gli dice:” La pagherai“! Questo appassionante episodio sarà disponibile on demand, subito dopo la messa in onda delle ore 13:45 su Canale 5, sul sito Mediaset Infinity. L’Isola dei Famosi chiude i battenti: la decisione Mediaset Nonostante gli ascolti decisamente buoni di questa edizione, l’Isola dei Famosi ...

Advertising

ParliamoDiNews : Beautiful, anticipazioni 7 giugno: per BILL non risaliranno mai a LIAM, che però... #Greysanatomy #Tramequotidiane… - infoitcultura : Brave and Beautiful Anticipazioni: Shuan è disperata - infoitcultura : Brave and Beautiful 2, anticipazioni 7 giugno 2022 - infoitcultura : Beautiful Anticipazioni dal 6 al 12 giugno 2022: Thomas sulle tracce dell'assassino di Vinny - infoitcultura : Beautiful, Una Vita, Un Altro Domani e Brave and Beautiful Anticipazioni: Puntate di oggi 6 giugno 2022 -