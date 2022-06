Basket, gara-2 finale Playoff A2, Scafati-Cantù 67-53: cronaca e tabellino (Di lunedì 6 giugno 2022) La Givova Scafati ha sconfitto l’Acqua San Bernardo Cantù attraverso il risultato di 67-53, nella circostanza di gara-2 della finale Playoff del Tabellone Argento della Serie A2 2021/2022 di Basket. Dopo il successo in gara-1, bis dei padroni di casa al PalaMangano, messo in pratica in seguito a una prestazione corale e in generale sfavillante, ricca di spunti positivi e propositivi. Niente da fare, nuovamente, per una Cantù a dir poco spenta, aggrappata soltanto alle individualità, Bryant su tutti a tratti incontenibile, e mai realmente in partita. Dopo lo show campano a Scafati, tutto rinviato in Lombardia, nella tanta dell’Acqua San Bernardo; il passivo di 2-0 sfavorisce e demotiva certamente i lombardi, ancora però convinti di ... Leggi su sportface (Di lunedì 6 giugno 2022) La Givovaha sconfitto l’Acqua San Bernardoattraverso il risultato di 67-53, nella circostanza di-2 delladel Tabellone Argento della Serie A2 2021/2022 di. Dopo il successo in-1, bis dei padroni di casa al PalaMangano, messo in pratica in seguito a una prestazione corale e in generale sfavillante, ricca di spunti positivi e propositivi. Niente da fare, nuovamente, per unaa dir poco spenta, aggrappata soltanto alle individualità, Bryant su tutti a tratti incontenibile, e mai realmente in partita. Dopo lo show campano a, tutto rinviato in Lombardia, nella tanta dell’Acqua San Bernardo; il passivo di 2-0 sfavorisce e demotiva certamente i lombardi, ancora però convinti di ...

