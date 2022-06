(Di lunedì 6 giugno 2022) Tutto pronto per, match valido per la seconda giornata del gruppo 1 di Lega A di. Le due formazioni cercano i tre punti per contendersi la vetta dopo le vittorie sorprendenti su Croazia e Francia, quest’ultime entrambe a zero lunghezze dopo l’esordio. Fischio d’inizio in programma alle 20:45 di, lunedì 6 giugno nella cornice dell’Ernst-Happel-Stadion di Vienna. La partita non sarà trasmessa in diretta tv, ma su Sky Sport Football (203) è prevista la diretta gol di tutte le sfide (anche delle leghe inferiori) della serata. SportFace.

PROGRAMMA LUNEDI' 6 GIUGNO Lunedì 6 giugno D1 - Ore 18:00 Lettonia - Liechtenstein A1 - Ore 20:45A2 - Ore 20:45 Croazia - Francia B2 - Ore 20:45 Islanda - Albania C3 - Ore 20:45 ...Commenta per primo La settimana inizia con la seconda giornata di Nations League : stasera nella Lega A la Francia gioca in Croazia, mentre l'riceve la. In Serie A tiene banco il mercato: la Juve è al lavoro per definire due colpi a parametro zero con Pogba e Di Maria, il Milan per blindare Leao con un nuovo contratto e l'...Data, orario e come vedere in tv e streaming Austria-Danimarca stasera in tv: canale, orario e streaming Nations League 2022/2023 ...La settimana inizia con la seconda giornata di Nations League: stasera nella Lega A la Francia gioca in Croazia, mentre l'Austria riceve la Danimarca. In Serie A tiene banco il mercato: la Juve è al l ...