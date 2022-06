Amici 21 | la rivincita di Nunzio Stancampiano

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 6 giugno 2022) Il percorso diad21 è stato tutt’altro che semplice. Il ballerino siciliano allievo di Raimondo Todaro, che ha sempre creduto moltissimo in lui, è stato infatti costantemente demolito e criticato dalla maestra Alessandra Celentano, per la qualenon era un bravo interprete neanche nella sua materia, il ballo latino americano. Nonostante ciò,è arrivato al serale di21 e oggi si è preso unanon da poco: è uno dei ballerini del talent di Maria De Filippi che ha ottenuto un contratto di lavoro prestigioso per questa estate. Farà parte infatti del corpo di ballo della kermesse canora Battiti Live 2022, che animerà le notti estive di tutta Italia. Una bellissima notizia anche per i fan di ...