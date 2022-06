“Aiuole non curate e rifiuti: che degrado alla passerella di Campagnola” (Di lunedì 6 giugno 2022) Riceviamo e pubblichiamo la lettera corredata da foto di una residente del quartiere Campagnola di Bergamo, Maria Pia Carosi, che segnala la situazione di degrado alla passerella pedonale tra Malpensata e Campagnola: Le Aiuole che a suo tempo sono state piantumate con numerose piante e corredate addirittura da impianto di irrigazione, sono praticamente abbandonate alla proliferazione delle erbacce. L’ascensore che dovrebbe essere dedicato alle persone anziane e disabili che non potrebbero più oltrepassare la circonvallazione vista la totale sparizione di un semaforo pedonale, spesso è non funzionante. La sporcizia regna sovrana come l’incuria da parte di chi, del comune, avrebbe dovuto farsi carico del verde e della pulizia. Allo scopo allego foto ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 6 giugno 2022) Riceviamo e pubblichiamo la lettera corredata da foto di una residente del quartieredi Bergamo, Maria Pia Carosi, che segnala la situazione dipedonale tra Malpensata e: Leche a suo tempo sono state piantumate con numerose piante e corredate addirittura da impianto di irrigazione, sono praticamente abbandonateproliferazione delle erbacce. L’ascensore che dovrebbe essere dedicato alle persone anziane e disabili che non potrebbero più oltrepassare la circonvzione vista la totale sparizione di un semaforo pedonale, spesso è non funzionante. La sporcizia regna sovrana come l’incuria da parte di chi, del comune, avrebbe dovuto farsi carico del verde e della pulizia. Allo scopo allego foto ...

