Accuse al nostro Paese ed ai media italiani: incaricato da Di Maio il nostro Ambasciatore, Sequi, convoca Razov (Di lunedì 6 giugno 2022) Come scriviamo in un altro articolo, a ragione, oggi il ministro Di Maio ha duramente replicato alle Accuse che l'ambasciata russa in Italia ha mosso nei confronti del nostro Paese, fino a manifestare addirittura dei dubbi circa la nostra 'democrazia'! Nello specifico poi, altrettante dure Accuse erano state rivolte anche ai media italiani, accusati di non essere liberi! Affermazioni – per altro 'ufficiali' – alle quali Di Maio ha subito replicato: "E' inaccettabile che la Russia dia lezioni di libertà all'Italia. E' in Russia che quando si protesta contro la guerra si viene arrestati. Qui siamo in un Paese libero dove i media stanno raccontando la guerra, e stanno raccontando che la Russia è ..."

