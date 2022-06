Traffico Roma del 05-06-2022 ore 18:30 (Di domenica 5 giugno 2022) Luceverde Roma ben trovati dalla redazione Traffico intenso a causa dei rientri dal ponte del 2 Giugno sul Raccordo Anulare brevi coda in carreggiata interna tra la Flaminia la Salaria era lentamente in carreggiata esterna tra la Pontina è uscita Appia sulla Roma Civitavecchia situazione invariata Ci sono code a tratti tra Santa Severa Torrimpietra stessa situazione sull’Aurelia tra Aranova a Fregene in nota naturalmente verso Roma soltanto Urbano della Roma L’Aquila code tra Portonaccio e la tangenziale est In quest’ultima direzione qualche problema ancora segnalato dalla polizia locale al Flaminio in Piazzale delle Belle Arti a causa di un incidente avvenuto all’altezza di Ponte Risorgimento inevitabili le ripercussioni la stessa polizia locale Ci segnano un altro incidente al Lido di Ostia via ... Leggi su romadailynews (Di domenica 5 giugno 2022) Luceverdeben trovati dalla redazioneintenso a causa dei rientri dal ponte del 2 Giugno sul Raccordo Anulare brevi coda in carreggiata interna tra la Flaminia la Salaria era lentamente in carreggiata esterna tra la Pontina è uscita Appia sullaCivitavecchia situazione invariata Ci sono code a tratti tra Santa Severa Torrimpietra stessa situazione sull’Aurelia tra Aranova a Fregene in nota naturalmente versosoltanto Urbano dellaL’Aquila code tra Portonaccio e la tangenziale est In quest’ultima direzione qualche problema ancora segnalato dalla polizia locale al Flaminio in Piazzale delle Belle Arti a causa di un incidente avvenuto all’altezza di Ponte Risorgimento inevitabili le ripercussioni la stessa polizia locale Ci segnano un altro incidente al Lido di Ostia via ...

