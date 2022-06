Traffico Roma del 05-06-2022 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 5 giugno 2022) LuceverdeBuongiorno e ben ritrovati in studio Massimo Vischiin aumento sulle strade intorno al Vaticano per l’afflusso di fedeli in piazza San Pietro per le consuete celebrazioni di attenzione Dunque i divieti di sosta e ai cambiamenti della viabilità nulla da segnalare sul resto della città Intanto però aumenta ilsulla litoranea tra Castel Fusano e Marina di Ardea Vi ricordo che via dei Fori Imperiali come ogni domenica per tutto il giorno è isola pedonale e di conseguenza le molte linee di bus che normalmente vi transitano il loro percorso è sempre in tema di trasporto pubblico anche nella giornata di oggi sulla metro B è interrotta e la tratta Castro Pretorio Laurentina e il servizio è sostituito da bus navetta per il momento è tutto Grazie per l’attenzione ma per i dettagli di queste di altre notizie ...