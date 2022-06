“Sono sopravvissuto a due tempeste e quasi morto di sete”: l’impresa senza precedenti di un uomo – una avventura incredibile (Di domenica 5 giugno 2022) Un uomo ha rivelato di aver pedalato per oltre 13mila chilometri attraverso 11 paesi e 21 città. Affrontando moltissimi rischi e pericoli Si è messo in sella alla sua moto e ha iniziato a guidare, fermandosi solo dopo 13mila chilometri. Un’impresa alla ‘Forrest Gump’ quella messa a segno da un uomo che ha attraversato 11 L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di domenica 5 giugno 2022) Unha rivelato di aver pedalato per oltre 13mila chilometri attraverso 11 paesi e 21 città. Affrontando moltissimi rischi e pericoli Si è messo in sella alla sua moto e ha iniziato a guidare, fermandosi solo dopo 13mila chilometri. Un’impresa alla ‘Forrest Gump’ quella messa a segno da unche ha attraversato 11 L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

rigale91 : Sono sopravvissuto al turno da 16 ore ma forse ho di nuovo il covid ?? seguiranno aggiornamenti - GiacopoGrimaldi : Sei spazzatura umana. E gli uomini che sono: 'Sono un sopravvissuto agli abusi domestici, ma questo è un male.' i… - TrafalgarDFred : Buonasera cari 5+1 followers, sono appena sopravvissuto ad un incontro ravvicinato con uno scarafaggio volante giga… - ZUrraaaanaty : Io so solo che tutti quelli morti dopo il vaccino ,sono sopravvissuto al virus 2020 - janapergliamici : DIVERSAMENTE CUCCIOLI COFFEE DALLA PUGLIA I cani anziani non sono 'abituati' a vivere in canile. Sono 'rassegnati'… -