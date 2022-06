Presbiopia | arriva un collirio | sostituirà gli occhiali?

Leggi su chenews

(Di domenica 5 giugno 2022) Laè una condizione che coinvolge tantissime persone. A farsi spazio, ora, sarebbe un. Addio agliper vedere da vicino? Laè un difetto visivo che colpisce tantissime persone. La condizione pone l’individuo ad avere pesanti difficoltà di messa a fuoco. Tale difetto inizia a palesarsi attorno ai 40 anni e ad evolvere dopo i 60 anni. Lì raggiunge il suo massimo. Molte operazioni da vicino come guardare il telefono oppure i prodotti sugli scaffali del supermercato vengono rese difficili. Ora, però, pare che la situazione sia destinata a cambiare. Andiamo a vedere come stanno le cose. AdobeStockDa come possiamo sappiamo, laè un difetto che colpisce tutti. Per questo motivo, la risoluzione di questo problema avviene attraverso gli ...