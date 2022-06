Advertising

Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Parigi, Pochettino ai saluti. Ecco la lista del Psg: Galtier in pole #calciomercato - Gazzetta_it : Parigi, Pochettino ai saluti. Ecco la lista del Psg: Galtier in pole #calciomercato - YBah96 : RT @milan_corner: @furgeTX @enricoI00 @TeofiloSteven hanno uno spogliatoio vergognoso a parigi, se prendono un altro giochista stile pochet… - marcullo02 : RT @milan_corner: @furgeTX @enricoI00 @TeofiloSteven hanno uno spogliatoio vergognoso a parigi, se prendono un altro giochista stile pochet… - TeofiloSteven : RT @milan_corner: @furgeTX @enricoI00 @TeofiloSteven hanno uno spogliatoio vergognoso a parigi, se prendono un altro giochista stile pochet… -

Deragliamentoquindi è agli sgoccioli. Come già anticipato da tempo, il tecnico argentino ha deluso ogni aspettativa. Quest'anno il suo Psg è deragliato agli ottavi di Champions League, ...Il Paris Saint Germain l'ha messo in cima alla lista dei nomi per sostituire. José ... L'arrivo adell'uomo mercato portoghese Ma Campos vanta anche grandi trascorsi insieme a Mourinho.È stato il "Telegraph" ieri a far lievitare le voci che vogliono Mourinho tra i candidati per la panchina del Psg. Tutto questo perché adesso è il portoghese Campo il plenipotenziario del mercato del ...Roma, il Paris Saint-Germain e l'interesse per Mourinho. Una suggestione ma lo Special One è felice in giallorosso.