Paga con banconote false, donna denunciata a Pozzuoli (Di domenica 5 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Gli agenti del commissariato di Pozzuoli, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti presso un esercizio commerciale di via Vecchia San Gennaro per la segnalazione di una donna che, al momento del Pagamento, aveva consegnato alcune banconote false. I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati dal titolare dell’attività commerciale il quale ha raccontato che, poco prima, una donna aveva richiesto un servizio di ricarica telefonica consegnandogli due banconote da 50 euro che, inserite nell’apposita apparecchiatura di verifica, erano risultate false. Gli agenti hanno identificato la donna la quale ha riferito di averle ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 5 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Gli agenti del commissariato di, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti presso un esercizio commerciale di via Vecchia San Gennaro per la segnalazione di unache, al momento delmento, aveva consegnato alcune. I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati dal titolare dell’attività commerciale il quale ha raccontato che, poco prima, unaaveva richiesto un servizio di ricarica telefonica consegnandogli dueda 50 euro che, inserite nell’apposita apparecchiatura di verifica, erano risultate. Gli agenti hanno identificato lala quale ha riferito di averle ...

