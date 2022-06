Osimhen | Napoli è ancora tua Per cederlo De Laurentiis chiede almeno 100 milioni

(Di domenica 5 giugno 2022) Incedibile. Definizione sempre più difficile da usare quando si parla di calciomercato, specialmente dopo l’ondata di trasferimenti a prezzi faraonici innescati dalle “follie” dei top club europei. Anche nel caso di Victorparlare di incedibilità sarebbe eccessivo ma, per convincere ile il suo presidente a lasciar partire la stella dell’attacco di Spalletti, servirà un’offerta a tre cifre. L’ottima stagione appena conclusa dal nigeriano (18 reti e 6 assist) ha calamitato sul ventitreenne le attenzioni del Bayern Monaco in Germania e quelle di Arsenal, Manchester United e Newcastle in Premier League: tutti pronti a presentarsi a Castelvolturno con proposte superiori agli 80di euro. Un quadro che tiene in ansia gran parte dei tifosi partenopei, terrorizzati all’idea di perdere il bomber che, a suon gol, ha ...

NapoliFCNews : Perquisizione della polizia nella sede del Lille: c’entra Osimhen #SSCNapoli #ForzaNapoliSempre #SSCN - Pasqual61074256 : @RwondoNaples Ma in questo caso si tratta di riserva,a Napoli si parlava di post-Osimhen ovvio che alla gente non piaceva - davide_luise : Se parliamo di calcio giocato. Se parliamo di Spalletti. Se parliamo di Osimhen centravanti del #Napoli Gerard… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CDM - Napoli, il ruolo di Deulofeu: nelle idee Spalletti può muoversi tra le linee, a ridosso di Osimhen - susydigennaro : RT @napolimagazine: CDM - Napoli, il ruolo di Deulofeu: nelle idee Spalletti può muoversi tra le linee, a ridosso di Osimhen -

Lukaku del Chelsea è in ballo, così come: il nigeriano delpuò essere ceduto solo in cambio di 100 milioni. L'attaccante classe 1998 attende gli sviluppi, il Bayern è meta gradita: il ...Nelle idee di Spalletti Deulofeu può muoversi tra le linee , a ridosso di, come ha fatto ... Nei progetti del, invece, Bernardeschi è l'uomo giusto per sostituire Politano in caso di ...L'accordo c'è. Almeno quello con il giocatore. Perché Gerard Deulofeu ha deciso di accettare la proposta economica da parte del Napoli. Ha fatto sapere di essere pronto a sposare la causa azzurra e ar ...L’ex centrocampista Vincenzo Montefusco, che in passato aveva allenato anche il Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio ... Koulibaly, Mertens e Osimhen. Per me sono fondamentali. Mi pare di capire, ...