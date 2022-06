Ora su Amazon puoi ricevere un “invito” | ecco a cosa serve e com’è possibile averlo

Leggi su computermagazine

(Di domenica 5 giugno 2022) Il sito e-commerce più famoso che ci sia sta facendo di tutto per affrontare un dilemma che sta dilaniando. Si parla dei bot, ossia dei sistemi automatizzati che hanno un preciso scopo;c’entrano con la piattaforma?è sempre alla ricerca di metodi efficienti per affrontare i problemi più gravi – Computermagazine.itDa questo momento, chiunque tenterà di acquistare a comprare una console next gen su.com, troverà un nuovo tasto: al posto di “Add to Cart” o “Buy now” ci sarà “Request invitation”, vale a dire “richiedi un“ in italiano. La società, per chi non lo avesse compreso, vorrebbe percorrere l’obiettivo di offrire l’opportunità di aiutare a prevenire la carenza di scorte e l’aumento dei prezzi causato, su prodotti ad alta domanda ma scarsa offerta dei bot scalper. ...