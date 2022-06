Napoli: rischia di perdere Sinisterra (Di domenica 5 giugno 2022) Il 22enne attaccante esterno colombiano del Feyenoord Luis Sinisterra piace in Italia: Napoli, soprattutto, e Sassuolo, ma il Bayer Leverkusen... Leggi su calciomercato (Di domenica 5 giugno 2022) Il 22enne attaccante esterno colombiano del Feyenoord Luispiace in Italia:, soprattutto, e Sassuolo, ma il Bayer Leverkusen...

Advertising

tempoweb : Nervi tesi nel #governo, #Conte sfida #Draghi: 'Non staremo zitti e buoni'. E il #M5s rischia tutto a #Napoli… - persemprecalcio : ?? Gerard #Deulofeu, obiettivo dichiarato del #Napoli, sembrava ad un passo ma la trattativa rischia di complicarsi… - areanapoliit : Champions League 2022-2023: fasce, data sorteggio e partite. Il Napoli rischia il girone di ferro - RwondoNaples : @BacterialGrint_ @pasquale_caos 4+1 son troppi effettivamente. 3+1 andrebberp già meglio e sarebbe una via di mezzo… - AndreaPunzoDice : @tuttonapoli Un altro talento che il Napoli rischia di perdere. So già che andrà via e farà grandi cose. Denigrarlo… -