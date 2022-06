MotoGp, incredibile Espargaro: a Barcellona esulta per la vittoria, ma mancava un giro e alla fine arriva quinto (Di domenica 5 giugno 2022) Ha salutato il pubblico convinto di aver finito la gara al secondo posto, ma in realtà mancava ancora un giro. Al MotoGp di Barcellona, il pilota spagnolo dell’Aprilia, Aleix Espargaro, ha buttato via il secondo posto, chiudendo al quinto dopo una gara sempre all’inseguimento del primo. Trionfo invece per il francese della Yamaha, Fabio Quartararo, fresco di rinnovo e in testa fin dall’inizio della corsa, che ha tagliato per primo il traguardo con oltre sei secondi di distacco dal motociclista spagnolo della Ducati, Martin. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 5 giugno 2022) Ha salutato il pubblico convinto di aver finito la gara al secondo posto, ma in realtàancora un. Aldi, il pilota spagnolo dell’Aprilia, Aleix, ha buttato via il secondo posto, chiudendo aldopo una gara sempre all’inseguimento del primo. Trionfo invece per il francese della Yamaha, Fabio Quartararo, fresco di rinnovo e in testa fin dall’inizio della corsa, che ha tagliato per primo il traguardo con oltre sei secondi di distacco dal motociclista spagnolo della Ducati, Martin. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

TeoBellan : Quartararo meraviglioso. Dominata la gara #MotoGP a Montmelò. Sul podio anche Martin e Zarco del team Pramac Ducati… - MicheleFoggetti : Incredibile in #MotoGP, #AleixEspargaro su Aprilia esulta alla fine del penultimo giro, poi si accorge dell'errore… - Simon196_cm : Ma espargaró che festeggia un giro prima dell'ultimo giro? ???? Incredibile! #CatalanGP #MotoGP - dianatamantini : MOTOGP CATALUNYA - Fabio Quartararo fa un altro mestiere, Bagnaia colpito e KO, Espargaro perde il podio in maniera… - GianlucaZippo : Dominio #Quartararo a Barcellona. Podio per #Martin e #Zarco. Incredibile gaffe di #AleixEspargaro, che festeggia p… -