Moto3, risultati warm-up GP Catalogna 2022: Guevara davanti a Foggia per 20 millesimi, Migno in top ten (Di domenica 5 giugno 2022) Con la griglia di partenza ormai delineata, è tutto pronto per la gara di Moto3 valida per il Gran Premio di Catalogna 2022; nella consueta, seppur breve (appena 10 minuti a disposizione), sessione di warm-up mattutina, i piloti sono scesi in pista per raccogliere ulteriori dati ai fini dell’atto decisivo del weekend, in programma alle 11:00. Al termine della suddetta sessione, Izan Guevara ha fatto registrare il miglior giro, chiuso in 1:49.182. Il pilota spagnolo della GASGAS ha avuto il merito di realizzare un buon giro nonostante il poco tempo avuto per girare in pista, confermando di essere tra i più veloci su questo circuito, come accaduto per tutto il weekend; alle sue spalle, figurano Dennis Foggia (+0.020, sarà bagarre tra i due in gara) e Jaume Masia (+0.154). Quarta piazza ... Leggi su oasport (Di domenica 5 giugno 2022) Con la griglia di partenza ormai delineata, è tutto pronto per la gara divalida per il Gran Premio di; nella consueta, seppur breve (appena 10 minuti a disposizione), sessione di-up mattutina, i piloti sono scesi in pista per raccogliere ulteriori dati ai fini dell’atto decisivo del weekend, in programma alle 11:00. Al termine della suddetta sessione, Izanha fatto registrare il miglior giro, chiuso in 1:49.182. Il pilota spagnolo della GASGAS ha avuto il merito di realizzare un buon giro nonostante il poco tempo avuto per girare in pista, confermando di essere tra i più veloci su questo circuito, come accaduto per tutto il weekend; alle sue spalle, figurano Dennis(+0.020, sarà bagarre tra i due in gara) e Jaume Masia (+0.154). Quarta piazza ...

