Moto 2: Vietti vince il gp di Catalogna, secondo Canet (Di domenica 5 giugno 2022) Successo italiano in Moto2 al Gp di Catalogna. Celestino Vietti (team VR46), con un sorpasso all'ultimo giro, vince sulla pista di Barcellona davanti a Aron Canet e si riprende la vetta della ...

