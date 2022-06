Morte Er Patata, la droga in casa e il giallo delle chat: sequestrato il cellulare dell’attore (Di domenica 5 giugno 2022) Un silenzio assordante. La compagna di Roberto Brunetti, ‘Er Patata’, ha capito così che qualcosa non andava. Nessuna risposta alle chiamate, ai messaggi, nessun cenno. Non era normale. Allora la compagna ha deciso di chiamare i vigili del fuoco e gli agenti di Polizia che, una volta sul posto, hanno fatto la terribile scoperta. Un corpo morto sdraiato sul letto. Nessun battito. Nessuna speranza. Accanto, tracce di stupefacenti, cocaina e hashish. Purtroppo, alcuni dicono: “Era ritornato sui suoi passi”. Leggi anche: Morto Roberto Brunetti ‘er Patata’: aveva recitato in Romanzo Criminale La vicenda Erano poco più delle 22 di sera quando l’ex compagna non è più riuscita ad aspettare una risposta da parte dell’attore e ha chiamato i vigili del fuoco. La porta di casa non si apriva. Più il tempo passava ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 5 giugno 2022) Un silenzio assordante. La compagna di Roberto Brunetti, ‘Er’, ha capito così che qualcosa non andava. Nessuna risposta alle chiamate, ai messaggi, nessun cenno. Non era normale. Allora la compagna ha deciso di chiamare i vigili del fuoco e gli agenti di Polizia che, una volta sul posto, hanno fatto la terribile scoperta. Un corpo morto sdraiato sul letto. Nessun battito. Nessuna speranza. Accanto, tracce di stupefacenti, cocaina e hashish. Purtroppo, alcuni dicono: “Era ritornato sui suoi passi”. Leggi anche: Morto Roberto Brunetti ‘er’: aveva recitato in Romanzo Criminale La vicenda Erano poco più22 di sera quando l’ex compagna non è più riuscita ad aspettare una risposta da partee ha chiamato i vigili del fuoco. La porta dinon si apriva. Più il tempo passava ...

