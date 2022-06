LIVE Nadal-Ruud 6-3 6-3 1-0 | Finale Roland Garros 2022 in DIRETTA | lo spagnolo rimonta e conquista il secondo set!

(Di domenica 5 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-40 BRAVO E FORTUNATOCHE OTTIENE UNA PALLA BREAK! 30-30 Lungo il diritto diche soffre il rovescio dell’iberico. 30-15riesce a trovare a profondità ma l’ultimo colpo termina lungo. 15-15 Prima centrale del norvegese. 0-15caccia viadal campo e chiude di rovescio. 1-0 Avvio senza problemi al servizio per. 40-15 Lunga la risposta del norvegese. 30-15non regge il confronto sulla diagonale comandata dallo. 15-15 Errore in uscita dal servizio del tennista iberico. 15-0 Servizio e diritto diche chiude a volo. INIZIO TERZO SET 17.00 Rafaelsta usufruendo del toilet break prima del ...

La finale Nadal-Ruud è in diretta su Eurosport (canale 210 del decoder Sky). Nadal-Ruud* 6-3 5-3 * giocatore al servizio. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA. 30-0 Chiusura con la palla corta dello spagnolo dopo il diritto diagonale. 15-0 Nadal spinge subito con il diritto diagonale. 0-0 Si comincia a Parigi! Batte Rafael Nadal. INIZIO PRIMO SET. Rafael Nadal sfiderà Casper Ruud nella circostanza del match valevole come finale del tabellone principale del Roland Garros 2022.