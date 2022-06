L’applauso del Rione Sanità per Liliana de Curtis (Di domenica 5 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Voleva per il suo ultimo viaggio tornare alla Sanità, il Rione dove era nato suo padre Totò: era questo il luogo del cuore per Liliana de Curtis morta a 89 anni dopo una vita impegnata a custodire la memoria del grande artista. E la Sanità l’ha abbracciata con un lungo applauso al l’ingresso e all’uscita della Chiesa di Santa Maria ai Vergini, la stessa dove Totò fu battezzato, a pochi passi dalla casa natale. Di fronte, il Palazzo dello Spagnolo, scelta come sede del museo di Totò mai nato, due piani del gioiello barocco tra i più fotografati dai turisti in un Rione non più solo simbolo di difficoltà e degrado come fino a pochi anni fa. Tra la gente c’è chi ricorda la leggendaria generosità del Principe, e con la stessa discrezione ha proseguito le ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 5 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Voleva per il suo ultimo viaggio tornare alla, ildove era nato suo padre Totò: era questo il luogo del cuore perdemorta a 89 anni dopo una vita impegnata a custodire la memoria del grande artista. E lal’ha abbracciata con un lungo applauso al l’ingresso e all’uscita della Chiesa di Santa Maria ai Vergini, la stessa dove Totò fu battezzato, a pochi passi dalla casa natale. Di fronte, il Palazzo dello Spagnolo, scelta come sede del museo di Totò mai nato, due piani del gioiello barocco tra i più fotografati dai turisti in unnon più solo simbolo di difficoltà e degrado come fino a pochi anni fa. Tra la gente c’è chi ricorda la leggendaria generosità del Principe, e con la stessa discrezione ha proseguito le ...

