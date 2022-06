La sparizione dei bambini (Di domenica 5 giugno 2022) Più di duecentomila portati in Russia, su oltre un milione e mezzo di persone deportate. Zelensky: "Lo scopo di questa politica criminale non è solo quello di rubare le persone, ma di far dimenticare loro l’Ucraina e impedirgli di tornare” Leggi su huffingtonpost (Di domenica 5 giugno 2022) Più di duecentomila portati in Russia, su oltre un milione e mezzo di persone deportate. Zelensky: "Lo scopo di questa politica criminale non è solo quello di rubare le persone, ma di far dimenticare loro l’Ucraina e impedirgli di tornare”

La sparizione dei bambini Se l'affidabilità dei numeri durante la guerra è pressoché impossibile ... A Mariupol, ad esempio, le autorità ucraine denunciano la sparizione di oltre 15 mila bambini. Tutto secondo i piani (russi), ...