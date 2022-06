Israele, una guerra civile a bassa intensità (Di domenica 5 giugno 2022) A bassa intensità. Ma è già guerra civile. Altro che episodi sporadici, vampate di violenza messe sotto controllo. Israele si scopre lacerato al proprio interno. Una faglia che rischia di essere ... Leggi su globalist (Di domenica 5 giugno 2022) A. Ma è già. Altro che episodi sporadici, vampate di violenza messe sotto controllo.si scopre lacerato al proprio interno. Una faglia che rischia di essere ...

Advertising

rubio_chef : Esistono solo due certezze nella vita: una è la morte, l'altra è l’illegalità di Israele. #Nakba #nakba74 - ytali_ : In #Palestina l’immunità veste la divisa militare delle Idf, le Forze di difesa israeliane. Una immunità de facto,… - blello2 : La Russia in termini di PIL oscilla tra il 2 e il 3% del PIL mondiale. Il blocco che le si oppone (USA + UE + Ocea… - francoisengo : RT @Valeria93113820: Quello che sta accadendo a Masafer Yatta non è solo il più grande piano di pulizia etnica portato avanti da Israele da… - periucs : Bennett: Israele sta attraversando una situazione senza precedenti, prossimo al collasso -