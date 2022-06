Inter Bastoni | i tifosi si infuriano di una eventuale cessione

(Di domenica 5 giugno 2022) Le voci di un possibile addio didall’in estate fanno infuriare iche ora fanno spopolare l’hastag Suning Out L’, l’aria di addio sembra ormai imminente più per questioni di bilancio che di volontà di vendere, ma la strada è segnata. Il centrale azzurro potrebbe raggiungere Conte e Perisic al Tottenham per una cifra intorno ai 60 milioni di euro. Situazione che fa infuriare e non poco inerazzurri che ora fanno tornare l’hastag #SuningOut. Lo scrive Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Willy Gnonto: l', i genitori ivoriani, il latino, l'esplosione in Svizzera, ... Gnonto predestinato Mi sembra fuori sintonia Acerbi che non ha fatto coppia coned ha ...Il Tottenham, secondo il Daily Mail, starebbe preparando una proposta da 43 milioni di sterline per Gleison Bremer. Per il Torino, che chiede ben più di 30 mln per il suo difensore centrale, ...Un nome nuovo per l'Inter in chiave mercato. In particolare per la difesa e per l'eventuale sostituzione di Alessandro Bastoni ...