Il romanzo di Ermal Meta diventa una fiction

(Di domenica 5 giugno 2022) . Dallo scorso 19 maggio è disponibile in libreria e negli store digitali il primo libro di, unche racconta la storia di un bambino che vive con suo nonno, lontano dalla guerra. Si intitola Domani E Per Sempre. L’artista lo presenta a Domenica In, nel corso dell’ultima puntata della stagione, in onda il 5 giugno. Mara Venier chiude così l’edizione 2022 del programma Rai ma tornerà il prossimo anno. Per il gran finale, ha accolto in studio anche. Il cantante ha duettato con Fabrizio Moro e presentato il suo libro, entusiasmo di poter comunicare anche una importante novità: la vita di Domani E Per Sempre non si fermerà alle pagine scritte ma proseguirà. La storia neldi...

Advertising

the_blueberry_ : Probabilmente Ermal Meta è uno dei pochi cantanti che ha davvero qualcosa da dire nel suo libro e non si adatta sem… - CorriereCitta : Ermal Metal: chi è, età, canzoni, fidanzata, primo romanzo, Instagram: tutto su di lui - lavalentinaco : RT @lanavediteseoed: Il romanzo d'esordio e la storia della sua Albania, tra il regime vissuto e l'America come spauracchio. Le canzoni e l… - peucezia : @libreriadiciffa Avendo già recensito il libro precedentemente ritengo che Ermal abbia volutamente gestito il rom… - Liana_ARoBtTH : Quanto vorrei essere a Bergamo, a dire direttamente ad Ermal tutto quello che mi ha suscitato il suo romanzo...e in… -

presenterà anche il suo libro "Domani e per sempre", unche racconta la storia di un ragazzo alle prese con i conflitti del Novecento, qualcosa che assomiglia molto a quello che si sta ...Mara Venier nella sua festa finale ospiterà un altro suo caro amico,Meta , che coglierà l'... il"Domani e per sempre", che racconta la storia di un ragazzo alle prese con i conflitti ...Ospite a Domenica In, Ermal Meta presenta il suo libro "Domani è per sempre". «E' una storia che non conosce nessuno: quella del popolo albanese, che dal 1945 ...Tutto pronto, come ogni Domenica, per l’appuntamento imperdibile con Domenica In. Il salotto televisivo più amato di Mara Venier che, tra i tanti ospiti, accoglierà anche il bravissimo Ermal Metal. Co ...