Il Britannia, la grande abbuffata e un conto (ancora) da saldare (Di domenica 5 giugno 2022) Smantellare l’architettura economica della Repubblica proprio nel giorno della Festa della Repubblica: era il 2 giugno del 1992 quando, a bordo del panfilo Britannia, venne organizzato un convegno sulle privatizzazioni in Italia. Non l’unico, non il decisivo, ma di certo – almeno per il parterre degli invitati – il più noto. Di lì a poco sarebbe partita la stagione della (s)vendita: talvolta di aziende in oggettiva difficoltà e talvolta di eccellenze, in entrambi i casi spesso e volentieri a prezzi di saldo. Questo articolo è stato pubblicato sul Primato Nazionale di giugno 2022 Draghi sul Britannia All’incontro prese parte il gotha della finanza e dell’industria italiana, tra cui quel Mario Draghi che allora occupava lo scranno di direttore generale del ministero del Tesoro, e che sarà indiscusso protagonista del colossale processo durato per ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 5 giugno 2022) Smantellare l’architettura economica della Repubblica proprio nel giorno della Festa della Repubblica: era il 2 giugno del 1992 quando, a bordo del panfilo, venne organizzato un convegno sulle privatizzazioni in Italia. Non l’unico, non il decisivo, ma di certo – almeno per il parterre degli invitati – il più noto. Di lì a poco sarebbe partita la stagione della (s)vendita: talvolta di aziende in oggettiva difficoltà e talvolta di eccellenze, in entrambi i casi spesso e volentieri a prezzi di saldo. Questo articolo è stato pubblicato sul Primato Nazionale di giugno 2022 Draghi sulAll’incontro prese parte il gotha della finanza e dell’industria italiana, tra cui quel Mario Draghi che allora occupava lo scranno di direttore generale del ministero del Tesoro, e che sarà indiscusso protagonista del colossale processo durato per ...

Advertising

EmyBlesio : @Dayne999 Era verissimo Churchill ha mandato a morire molti suoi connazionali (Uomini donne bambini) per far entrar… - LaRoss93718963 : Leggete e poi parlate.... odiatori dei miei stivali ?? - PunisherQ68 : RT @GiEffeRuzzeddu: @MarcoRizzoPC Lei dimostra ogni giorno di essere un patetico cialtrone, in totale malafede. Si goda il vitalizio 'guada… - GiEffeRuzzeddu : @MarcoRizzoPC Lei dimostra ogni giorno di essere un patetico cialtrone, in totale malafede. Si goda il vitalizio 'g… - AbdihumanBahri : Si si film facciamo un film se sicuro le cose facciamo la sicura va bene io voglio sapere della stati uniti dalla g… -

L'inatteso ritorno dello Stato nell'economia ...Quotidiano dove definisce "leggendario" il discorso tenuto da Draghi sul panfilo reale Britannia , ... Il "grande vecchio", come è spesso chiamato Guzzetti a Milano, pensava fosse opportuno che la Cassa ... Al di sotto di ogni sospetto Il terreno di coltura è quello del grande tradimento dei partiti che hanno firmato l'atto di abiura ... c'era sempre lui a fare da suggeritore al mozzo del Britannia durante il vertice promosso da ... Il Primato Nazionale ...Quotidiano dove definisce "leggendario" il discorso tenuto da Draghi sul panfilo reale, ... Il "vecchio", come è spesso chiamato Guzzetti a Milano, pensava fosse opportuno che la Cassa ...Il terreno di coltura è quello deltradimento dei partiti che hanno firmato l'atto di abiura ... c'era sempre lui a fare da suggeritore al mozzo deldurante il vertice promosso da ... Il Britannia, la grande abbuffata e un conto (ancora) da saldare