Advertising

ParliamoDiNews : Giugliano, festa senza bancarelle. Il Comune: `Non dipende da noi` #Giugliano #Marano #Villaricca #Mugnano #Melito… - mariochn2 : vado all’asl per il duplicato della tessera sanitaria che ho smarrito non c’è nessuno, chiedo alla guardia dove chi… - SimoNetOnTheNet : A #Giugliano le prove per il Volo dell'Angelo per la festa della SS. Maria della Pace. Le tradizioni, dicono. Far… - NapoliToday : #Calcio Serie D/Poule Scudetto - Che impatto del Giugliano, tris all'Audace Cerignola: festa gialloblù al De Cristo… -

Teleclubitalia.it

Intanto, è tempo di programmazione per il. Il club vive ore dicon la partecipazione alla Poule Scudetto dopo la storica promozione in Serie C conquistata con la vittoria nel girone ...Al triplice fischio ilsi afferma sull'Audace Cerignola e debutta alla grande nel Gruppo 3 della Poule Scudetto. Il tabellino(4 - 3 - 1 - 2): Baietti, Boccia, Poziello C., ... Giugliano in festa, ieri l’intronizzazione della Madonna della Pace: bagno di folla in piazza Annunziata Il sindaco Pirozzi: "Un altro impegno mantenuto. So bene che in fascia costiera ci sono problemi grandi come la carenza idrica, sono al lavoro da tempo per affrontarli. Non mi sottraggo al confronto" ...Le bancarelle a Giugliano durante la festa della Madonna della Pace ci saranno. È stata dunque risolta in tempi brevi la problematica ...