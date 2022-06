Gf Vip 6 | Manuel Bortuzzo conferma | “Sono assolutamente single Barù? Me l’hanno messo contro ma…”

(Di domenica 5 giugno 2022)è intervenuto a Non succederà più, programma radiofonico condotto da Giada De Miceli. Il nuotatore, tra le altre cose, è tornato a parlare dell’esperienza all’interno della Casa: Sicuramente non è stata una scelta facile, proprio perché io come Aldo veniamo da un contesto diverso. Quello che mi ha spinto a dire si è il fatto che Alfonso mi voleva, sapeva che potevo fare qualcosa di diverso e dare un grande insegnamento e lasciare qualcosa diverso dal solito. Nella mente della gente sarebbe rimasto qualcosa. Già il fatto che le persone vedono per mesi un ragazzo disabile, in sedie a rotelle, ha fatto conoscere più le cose. Non ho fatto show, con normalità ho fatto un percorso tranquillo. Meno male che c’è stato Aldo, è stata una bella scoperta. A proposito di Aldo Montano,ha detto: Adesso siamo una persona ...

"Non ho problema di nessun tipo" , la replica fulminea di. Capitolo Grande Fratello6. Bortuzzo ha sottolineato una volta di più che la decisione di prendere parte al reality show, per lui,...... la princess conosciuta al Grande Fratello. La decisione diBortuzzo dopo Lulù Selassiè Stavolta non vedranno mai la mia donna da nessuna parte , proprio per rispetto e il suo bene, non ...Manuel Bortuzzo è intervenuto a Non succederà più, programma radiofonico condotto da Giada De Miceli. Il nuotatore, tra le altre cose, è tornato a parlare dell’esperienza all’interno della Casa: Sicur ...Manuel Bortuzzo, intervistato a “Non succederà più” (programma radiofonico condotto da Giada Di Miceli e in onda su Radio Radio), ha fatto chiarezza su una serie di questioni che l’hanno riguardato ne ...