Federica Panicucci, paura in autostrada: scoppia una gomma dell'auto. «Stiamo bene» (Di domenica 5 giugno 2022) Matrimonio con l'imprevisto per Federica Panicucci, che questo pomeriggio era partita con il marito Marco e i due figli per prendere parte a una cerimonia, ma dopo poco è stata costretta a rivedere i propri piani per un incidente alla macchina. La famiglia era in viaggio quando a un certo punto la gomma è scoppiata. «Per fortuna siamo riusciti ad entrare in un'area di servizio – racconta in una serie di storie su Instagram la conduttrice che, nonostante le temperature roventi e l'imprevisto, non perde mai il sorriso –. Abbiamo chiamato l'Aci e il carroattrezzi, siamo fiduciosi. Noi Stiamo bene. Fortunatamente Marco era alla guida, ma andavamo piano quando abbiamo sentito la macchina che andava di qua e di là. Abbiamo rallentato ed eravamo vicini ad un'area di servizio, che siamo riusciti a raggiungere».

