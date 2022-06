Covid, allarme per l'ultima variante di Omicron. E in Portogallo i casi già risalgono (Di domenica 5 giugno 2022) E' identificata con la sigla "BA.5" e secondo gli scienziati è a questa mutazione del virus che si deve la crescita di contagi registrati anche in Germania. Il virologo Broccolo: "Prematuro dire che il Coronavirus si sta indebolendo". Leggi su repubblica (Di domenica 5 giugno 2022) E' identificata con la sigla "BA.5" e secondo gli scienziati è a questa mutazione del virus che si deve la crescita di contagi registrati anche in Germania. Il virologo Broccolo: "Prematuro dire che il Coronavirus si sta indebolendo".

Advertising

giove_luna : RT @MedBunker: Il sangue dei vaccinati per CoViD non può essere donato? Se ne sentono di tutti i colori e anche questa è una sciocchezza ch… - MaxiSironi : RT @MedBunker: Il sangue dei vaccinati per CoViD non può essere donato? Se ne sentono di tutti i colori e anche questa è una sciocchezza ch… - AlessandroMocci : RT @MedBunker: Il sangue dei vaccinati per CoViD non può essere donato? Se ne sentono di tutti i colori e anche questa è una sciocchezza ch… - SMilesi81 : RT @MedBunker: Il sangue dei vaccinati per CoViD non può essere donato? Se ne sentono di tutti i colori e anche questa è una sciocchezza ch… - Frankf1842 : RT @repubblica: Covid, allarme per l'ultima variante di Omicron. E in Portogallo i casi già risalgono -