Ciclismo, Filippo Zana: “Sto bene, sul Monte Grappa proveremo a fare ancora la differenza” (Di domenica 5 giugno 2022) Filippo Zana in luce nella prima frazione all’Adriatica Ionica Race 2022, corsa a tappe organizzata dal campione del mondo 1986 Moreno Argentin. Il ciclista della Bardiani CSF Faizanè è stato infatti uno dei cinque uomini in grado di scappare dal gruppo nella parte finale della frazione di ieri e ha poi portato a casa un ottimo secondo posto nella volata ristretta (la vittoria è invece andata Christian Scaroni, corridore che corre per la Nazionale Italiana). “Oggi (ieri, ndr) tutta la nostra squadra stava bene e abbiamo corso per vincere la gara – ha affermato Zana al termine della tappa di ieri (fonte: SpazioCiclismo) – Abbiamo preso la salita forte per scremare il gruppo e siamo rimasti una ventina di corridori, dai quali sono evasi in quattro, tra cui Luca Covili. Purtroppo, dopo il gruppo si è ... Leggi su oasport (Di domenica 5 giugno 2022)in luce nella prima frazione all’Adriatica Ionica Race 2022, corsa a tappe organizzata dal campione del mondo 1986 Moreno Argentin. Il ciclista della Bardiani CSF Faizanè è stato infatti uno dei cinque uomini in grado di scappare dal gruppo nella parte finale della frazione di ieri e ha poi portato a casa un ottimo secondo posto nella volata ristretta (la vittoria è invece andata Christian Scaroni, corridore che corre per la Nazionale Italiana). “Oggi (ieri, ndr) tutta la nostra squadra stavae abbiamo corso per vincere la gara – ha affermatoal termine della tappa di ieri (fonte: Spazio) – Abbiamo preso la salita forte per scremare il gruppo e siamo rimasti una ventina di corridori, dai quali sono evasi in quattro, tra cui Luca Covili. Purtroppo, dopo il gruppo si è ...

