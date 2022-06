Chiellini in lacrime: “io, Bonucci e Barzagli un pezzo di storia della Juve” | VIDEO (Di domenica 5 giugno 2022) Giorgio Chiellini lascia la Juventus, la decisione è stata in comune. Il difensore ha ufficializzato l’addio anche alla Nazionale, la prossima esperienza sarà a Los Angeles. E’ stato uno dei migliori calciatori italiani in circolazione e, anche nell’ultima stagione, il suo rendimento è stato di altissimo livello. La condizione fisica non è più delle migliori, ma in MLS è in grado di fare la differenza. Chiellini ha parlato ai canali ufficiali del club bianconero e non ha nascosto l’emozione. “Buffon, Bonucci e Barzagli? È un pezzo di storia della Juve, abbiamo condiviso tanto, tutto… dieci anni. Penso che Gigi sia quello con cui ho giocato di più nella mia vita. Leo è il secondo. Con Barza un po’ meno, ma siamo lì. Questa è una foto ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 5 giugno 2022) Giorgiolascia lantus, la decisione è stata in comune. Il difensore ha ufficializzato l’addio anche alla Nazionale, la prossima esperienza sarà a Los Angeles. E’ stato uno dei migliori calciatori italiani in circolazione e, anche nell’ultima stagione, il suo rendimento è stato di altissimo livello. La condizione fisica non è più delle migliori, ma in MLS è in grado di fare la differenza.ha parlato ai canali ufficiali del club bianconero e non ha nascosto l’emozione. “Buffon,? È undi, abbiamo condiviso tanto, tutto… dieci anni. Penso che Gigi sia quello con cui ho giocato di più nella mia vita. Leo è il secondo. Con Barza un po’ meno, ma siamo lì. Questa è una foto ...

Advertising

Fprime86 : RT @sportmediaset: Chiellini, ultimo addio tra le lacrime: 'Con la BBC abbiamo fatto la storia' #Juventus #Chiellini #SportMediaset https:… - ZonaBianconeri : RT @CalcioWeb: #Chiellini è pronto al trasferimento a Los Angeles: il difensore si emoziona per la #Juventus | VIDEO - CalcioWeb : #Chiellini è pronto al trasferimento a Los Angeles: il difensore si emoziona per la #Juventus | VIDEO - SaraRovati : RT @juanito1897: Le lacrime di #Chiellini sono vere, vissute, sentite. Sono lacrime di chi ha dato tutto quello che aveva per la Juventus,… - LucaMaritano : RT @juanito1897: Le lacrime di #Chiellini sono vere, vissute, sentite. Sono lacrime di chi ha dato tutto quello che aveva per la Juventus,… -