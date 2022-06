«Che succede? Oddio Massimo, Aiutate Massimo». Panico a Non è L’Arena per Giletti in diretta da Mosca. Poco prima Sallusti lasciava il collegamento- Video (Di domenica 5 giugno 2022) Massimo Giletti “Che succede? Oddio Massimo, Massimo. Aiutate Massimo“. L’urlo di Myrta Merlino è risuonato nello studio di Non è L’Arena prima che la regia mandasse la pubblicità. Di ritorno, è di nuovo la Merlino a prendere la parola spiegando cosa è successo al conduttore Giletti in onda da Mosca: “Stiamo cercando di capire, Massimo ha avuto un mancamento, siamo tutti umani… Può succedere… Spero si ricolleghi molto presto con noi…”. Meno di un quarto d’ora dopo, Giletti torna in Video, visibilmente provato, non più dalla piazza ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 5 giugno 2022)“Che“. L’urlo di Myrta Merlino è risuonato nello studio di Non èche la regia mandasse la pubblicità. Di ritorno, è di nuovo la Merlino a prendere la parola spiegando cosa è successo al conduttorein onda da: “Stiamo cercando di capire,ha avuto un mancamento, siamo tutti umani… Puòre… Spero si ricolleghi molto presto con noi…”. Meno di un quarto d’ora dopo,torna in, visibilmente provato, non più dalla piazza ...

