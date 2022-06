Ultime Notizie – ‘DallArenaLucio’ su Rai1 stavince gli ascolti tv col 25,3% (Di sabato 4 giugno 2022) ‘DallArenaLucio‘, lo show celebrativo della musica di Lucio Dalla dall’Arena di Verona, trasmesso ieri da Rai1, con la conduzione di Carlo Conti e di Fiorella Mannoia, che ne ha curato anche la direzione artistica, ha stravinto la serata di venerdì 3 giugno, con 3.781.000 spettatori e il 25.3% di share. Al secondo posto, con meno della metà degli ascolti, ‘New Amsterdam 4’ su Canale 5, con 1.408.000 spettatori e il 9.6% di share. “E’ stata una vera sera dei miracoli, con le canzoni di Lucio Dalla abbracciate dall’Arena, luogo che lui ha amato moltissimo. Complimenti agli artisti, ai produttori e alla Rai, con la qualità vinciamo tutti”, ha commentato con l’Adnkronos Gianmarco Mazzi, AD e direttore artistico dell’Arena di Verona. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 4 giugno 2022) ‘DallArenaLucio‘, lo show celebrativo della musica di Lucio Dalla dall’Arena di Verona, trasmesso ieri da, con la conduzione di Carlo Conti e di Fiorella Mannoia, che ne ha curato anche la direzione artistica, ha stravinto la serata di venerdì 3 giugno, con 3.781.000 spettatori e il 25.3% di share. Al secondo posto, con meno della metà degli, ‘New Amsterdam 4’ su Canale 5, con 1.408.000 spettatori e il 9.6% di share. “E’ stata una vera sera dei miracoli, con le canzoni di Lucio Dalla abbracciate dall’Arena, luogo che lui ha amato moltissimo. Complimenti agli artisti, ai produttori e alla Rai, con la qualità vinciamo tutti”, ha commentato con l’Adnkronos Gianmarco Mazzi, AD e direttore artistico dell’Arena di Verona. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

