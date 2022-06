Ucraina, le parole ‘di pace’ di Mattarella mi angosciano. Davvero sono vie d’uscita credibili? (Di sabato 4 giugno 2022) di Pietro Francesco Maria De Sarlo Il Presidente Mattarella alla vigilia del 2 giugno ha detto: “L’Italia è convintamente impegnata nella ricerca di vie di uscita dal conflitto che portino al ritiro delle truppe occupanti e alla ricostruzione dell’Ucraina”. parole di pace? Sarà, ma a me destano angoscia. Per quali vie è possibile la pace ripristinando i confini preesistenti all’invasione e magari facendo pagare ai russi la ricostruzione dell’Ucraina? C’è qualche segnale che Putin dica “Scusate, mi sono sbagliato?” Se così non è il Presidente ha informazioni su un prossimo colpo di Stato in Russia che estrometta Putin dal potere affidando il governo a un filo occidentale che porti la Russia stessa nella Nato e fuori dalla influenza cinese? Oppure intende dire che la guerra durerà fino a quando gli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 4 giugno 2022) di Pietro Francesco Maria De Sarlo Il Presidentealla vigilia del 2 giugno ha detto: “L’Italia è convintamente impegnata nella ricerca di vie di uscita dal conflitto che portino al ritiro delle truppe occupanti e alla ricostruzione dell’”.di pace? Sarà, ma a me destano angoscia. Per quali vie è possibile la pace ripristinando i confini preesistenti all’invasione e magari facendo pagare ai russi la ricostruzione dell’? C’è qualche segnale che Putin dica “Scusate, misbagliato?” Se così non è il Presidente ha informazioni su un prossimo colpo di Stato in Russia che estrometta Putin dal potere affidando il governo a un filo occidentale che porti la Russia stessa nella Nato e fuori dalla influenza cinese? Oppure intende dire che la guerra durerà fino a quando gli ...

Advertising

oggisettimanale : Sul nuovo #OggiSettimanale: @garlando_luigi racconta @Ibra_official; il presidente della @UCSCEI, Card. Matteo… - sciltian : RT @francescagraz1: Ieri ero in un meganegozio di prodotti per la casa. Quando siamo rimasti solo il proprietario ed io, abbiamo parlato de… - silvanss3r : @berlusconi @forza_italia CERTO CHE DI IDIOZIE NE DICONO A IOSA , IN POCHE PAROLE GLI ucraini CON UN COLPO METTONO… - silvanss3r : @Antonio_Tajani @forza_italia @MichelaRostan CERTO CHE DI IDIOZIE NE DICONO A IOSA , IN POCHE PAROLE GLI ucraini CO… - silvanss3r : @matteosalvinimi CERTO CHE DI IDIOZIE NE DICONO A IOSA , IN POCHE PAROLE GLI ucraini CON UN COLPO METTONO FUORI USO… -