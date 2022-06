Ucraina | il governatore di Lugansk | Su di noi un diluvio di fuoco russo - Emergenza grano | Russia offre i porti di Mariupol e Berdyansk

(Di sabato 4 giugno 2022) L'Onu: 'Questa guerra non ha e non avrà vincitori'. Putin rimuove un altro generale: via il 'macellaio della Siria'. Zelensky: 'L'esercitoha già distrutto il 20% del ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Un giornalista francese è stato ucciso dopo che un'auto è stata colpita vicino a Severodonetsk. Lo ha dic… - avespartacus : RT @MediasetTgcom24: Governatore di Lugansk: 'Contro di noi un diluvio di fuoco' #ucraina #mosca #kiev #russia #putin - MediasetTgcom24 : Governatore di Lugansk: 'Contro di noi un diluvio di fuoco' #ucraina #mosca #kiev #russia #putin… - Ualhalla : RT @fabry_il_bomber: ?? Ieri la Legione Straniera #Ucraina è arrivata a #Severodonetsk (Oblast di #Luhansk). ??Il governatore di Luhansk, S… - fabry_il_bomber : ?? Ieri la Legione Straniera #Ucraina è arrivata a #Severodonetsk (Oblast di #Luhansk). ??Il governatore di Luhansk… -

L'Onu: 'Questa guerra non ha e non avrà vincitori'. Putin rimuove un altro generale: via il 'macellaio della Siria'. Zelensky: 'L'esercito russo ha già distrutto il 20% del ...I tre mesi di guerra inhanno reso definitivamente evidenti, oltre alle pretese espansive e 'missionarie' dell'... Putin costrinse il vice - premier, il ministro, ile i dirigenti ...Corsi di “denazificazione” per “liberare” gli ucraini dal controllo di Kiev. Nei territori dell’est Ucraina occupati dai russi, Mosca sta organizzando questi incontri con le persone per “redimerle”. C ...Roma, 4 giu. (askanews) - "Bombardano le nostre postazioni per ore, poi mandano una compagnia di soldati appena mobilitati, muoiono, capiscono allora che ci sono ancora focolai di resistenza, e ricomi ...