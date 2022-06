Treni nel caos dopo incidente di Roma, La Procura ha aperto un'indagine (Di sabato 4 giugno 2022) Sabato di forti disagi nel traffico ferroviario dopo il deragliamento sulla linea dell'Alta velocità nella capitale. Nessun indagato per ora, ipotesi di reato di delitti colposi di pericolo Leggi su tg.la7 (Di sabato 4 giugno 2022) Sabato di forti disagi nel traffico ferroviarioil deragliamento sulla linea dell'Alta velocità nella capitale. Nessun indagato per ora, ipotesi di reato di delitti colposi di pericolo

Advertising

noemiromeo : RT @doonie: Fare la lotta alle diseguaglianze in pratica: in Germania nel giro di pochi giorni è stato innalzato il salario minimo a 12 eur… - crociangelini : RT @doonie: Fare la lotta alle diseguaglianze in pratica: in Germania nel giro di pochi giorni è stato innalzato il salario minimo a 12 eur… - seiosonoio : RT @doonie: Fare la lotta alle diseguaglianze in pratica: in Germania nel giro di pochi giorni è stato innalzato il salario minimo a 12 eur… - iris_versari : RT @doonie: Fare la lotta alle diseguaglianze in pratica: in Germania nel giro di pochi giorni è stato innalzato il salario minimo a 12 eur… - SilviaPareschi2 : RT @doonie: Fare la lotta alle diseguaglianze in pratica: in Germania nel giro di pochi giorni è stato innalzato il salario minimo a 12 eur… -