Traffico Roma del 04-06-2022 ore 08 | 30

(Di sabato 4 giugno 2022) Luceverdesempre senza impedimenti lungo le strade ed autostrade della capitale in città rallentamenti al momento per un incidente in via Giovanni Amendola in prossimità di via Cavour sono possibili le chiusure in base alle esigenze dei lavori in via Urbano II a partire dal pomeriggio di lunedì 6 i lavori di scavo andranno avanti fino al 30 giugno tu le manifestazioni nel pomeriggio 1 in Piazza Santi Apostoli dalle 15 alle 19:01 in Piazza della Repubblica a chi raggiungerà Piazza di Porta San Giovanni dopo aver percorso diverse vie tra cui via Cavour via Merulana via Emanuele Filiberto dalle 16 alle 20 con deviazione di numerose linee bus sono possibili i disagi in tutta l’aria e ricordiamo sempre chiusa la stazione Libia lungo la linea metro B1 utilizzare pertanto la stazione Annibaliano cancellazioni poi di corsa e segnalate sulla ...