Torricelli | 'L'addio di Chiellini chiude l'era dei marcatori Adesso come difensore forse penso a Bastoni | mentre Bonucci'

Advertising

alla posidonia spiaggiata a Casal Velino: il Comune guidato dal sindaco Silvia Pisapia ha ... Si procederà quindi allo stoccaggio in localitàe, infine, allo smaltimento. ...Le parole dell'ex bianconero Morenosull'di Chiellini: "Si chiude un'epoca dei grandissimi difensori italiani" Morenoha parlato a JTV sull'di Chiellini alla Juventus. Le sue parole. "Spendere parole ...Prima dell’Italia in Nations, senza Chiellini, senza Mondiale e non con tantissima fiducia. Moreno Torricelli, ex calciatore, è intervenuto a TMW Radio per analizzare il momento più blu notte che azzu ...Le parole dell’ex difensore della Juve, Moreno Torricelli sull’addio di Chiellini e il futuro della difesa dei bianconeri Moreno Torricelli è intervenuto a A Tutto Mercato di TMW Radio per parlare di ...