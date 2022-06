Tabellone Roland Garros 2022 femminile: Swiatek guida il seeding, c’è Giorgi (Di sabato 4 giugno 2022) Il Tabellone del Roland Garros 2022 per quanto riguarda il torneo femminile: ecco di seguito tutti gli accoppiamenti dal primo turno alla finale. Attesissimo il secondo Slam dell’anno anche in campo femminile, con Iga Swiatek numero uno al mondo e favorita a detta di molti. Per l’Italia, tra le altre, c’è Camila Giorgi, numero trenta al mondo e ventotto del seeding. Di seguito allora ecco il main draw così come sorteggiato giovedì 19 maggio. IL Tabellone COMPLETO FINALE (1) Swiatek b. (18) Gauff 6-1 6-3 SEMIFINALI (1) Swiatek b. (20) Kasatkina 6-2 6-1(18) Gauff b. Trevisan 6-3 6-1 QUARTI DI FINALE (1) Swiatek b. (11) Pegula 6-3 6-2 (20) Kasatkina b. Kudermetova 6-4 ... Leggi su sportface (Di sabato 4 giugno 2022) Ildelper quanto riguarda il torneo: ecco di seguito tutti gli accoppiamenti dal primo turno alla finale. Attesissimo il secondo Slam dell’anno anche in campo, con Iganumero uno al mondo e favorita a detta di molti. Per l’Italia, tra le altre, c’è Camila, numero trenta al mondo e ventotto del. Di seguito allora ecco il main draw così come sorteggiato giovedì 19 maggio. ILCOMPLETO FINALE (1)b. (18) Gauff 6-1 6-3 SEMIFINALI (1)b. (20) Kasatkina 6-2 6-1(18) Gauff b. Trevisan 6-3 6-1 QUARTI DI FINALE (1)b. (11) Pegula 6-3 6-2 (20) Kasatkina b. Kudermetova 6-4 ...

