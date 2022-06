Stop a uno psicofarmaco nel carcere di Cremona, detenuti in rivolta: 80 evacuati (Di sabato 4 giugno 2022) commenta Un gruppo di detenuti della casa circondariale di Cremona ha appiccato il fuoco nelle celle, sembra per protestare a causa della mancata somministrazione di uno psicofarmaco. Le fiamme si ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 4 giugno 2022) commenta Un gruppo didella casa circondariale diha appiccato il fuoco nelle celle, sembra per protestare a causa della mancata somministrazione di uno. Le fiamme si ...

Advertising

infoitinterno : Stop a uno psicofarmaco nel carcere di Cremona, detenuti in rivolta: 80 evacuati - giannattasius : @maxlomnardi66 @GrazianoAbadini @duncanismo_ Non ho notizie né di uno più ricco né ho intenzione di destabilizzare… - Gagna973 : @EnricoLetta @pdnetwork No dai, fermatevi un po’ vi prego. Uno stop di una cinquantina d’anni sarebbe l’ideale. - Betta_1982 : @SanDaniele17 Chissà come mai quando ho a che fare con i ciclisti in strada è sempre uno scempio. Non rispettano gl… - granmartello : @_aug_10th @cominif Azzarderei le solite faccende di sesso, sono specializzati in sta roba i Russi e potrebbero vol… -