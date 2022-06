Stasera in tv, oggi 4 giugno 2022: Paradiso amaro e UEFA Nations League (Di sabato 4 giugno 2022) Quali sono i palinsesti televisivi di Stasera in TV? oggi sabato 4 giugno 2022 abbiamo l'imbarazzo della scelta: film, serie e trasmissioni di intrattenimento. Ecco cosa vedere in televisione. Programmi tv questa sera 4 giugno 2022 La programmazione della serata di sabato 4 giugno 2022 è ampia. Su Rai1 va in onda la UEFA Nations League, con la partita di calcio Italia Vs Germania. Canale 5, invece, propone la pellicola Paradiso amaro, con protagonista l'attore George Clooney. Se avete voglia di guardare una commedia che accontenti tutta la famiglia, su La5 c'è Rosamunde Pilcher: Una causa persa, mentre su Italia 1 Richie Rich - Il più ricco del mondo. Rai3, infine, ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 4 giugno 2022) Quali sono i palinsesti televisivi diin TV?sabato 4abbiamo l'imbarazzo della scelta: film, serie e trasmissioni di intrattenimento. Ecco cosa vedere in televisione. Programmi tv questa sera 4La programmazione della serata di sabato 4è ampia. Su Rai1 va in onda la, con la partita di calcio Italia Vs Germania. Canale 5, invece, propone la pellicola, con protagonista l'attore George Clooney. Se avete voglia di guardare una commedia che accontenti tutta la famiglia, su La5 c'è Rosamunde Pilcher: Una causa persa, mentre su Italia 1 Richie Rich - Il più ricco del mondo. Rai3, infine, ...

Advertising

teatrolafenice : Stasera chiudiamo gli occhi con 'So what', marchio memorabile di 'Kind of Blue', realizzato da Miles Davis, nato og… - LUL15T0M : oggi pomeriggio e stasera devo uscire, datemi la forza di non addormentarmi ovunque - Roberto55979047 : RT @nenechimija: stasera. stasera è stata la spinta per andare avanti. mentre cantavo insieme a lui mi sono ricordata di me che ascoltavo 6… - jminne23 : @ArielTe1 Felice settimana cara Ariel. Spero che abbiate un grande giorno. Mi sento molto meglio stasera. Ho avut… - francaruberto56 : RT @Domenico1oo777: Buonanotte e sogni diplatino FATATI a te bellissima e dolcissima Lulu'!Oggi mi hai fatto divertire tanto,queste sono le… -