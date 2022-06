Scarcerato il figlio del boss che investì con il Suv i due cuginetti Alessio e Simone

(Di sabato 4 giugno 2022) “Siamo distrutti, ma che giustizia è questa? È uno schifo. Si chiama ‘ingiustizia’, non giustizia. A meno di un mese dai tre anni dalla morte di, chi li ha investiti quella notte riducendoli a poltiglia, è fuori dal carcere. Solo noi, noi genitori, abbiamo l’ergastolo”. Con queste parole, piene di rabbia, Alessandro e Tony D’Antonio, hanno commentato all’AGI la decisione della Cassazione di annullare – con rinvio – la sentenza d’appello di condanna a nove anni di reclusione per Rosario Greco. Era stato lui, quel luglio di quasi tre anni fa, ad investire i piccoli, mentre sfrecciava con il suo Suv per i vicoli di Vittoria, nel Ragusano. I due bambini erano seduti a giocare sui gradini di casa quando la macchina, con a bordo Greco,del...

I tre passeggeri (fra i quali un altrodi un boss, Angelo Ventura) scapparono. La Corte di Cassazione, lo scorso marzo, ha annullato con rinvio la sentenza d'appello di condanna a 9 anni di ...In auto c'erano altri tre passeggeri fra cui Angelo Ventura -di quel Giombattista che è stato condannato in via definitiva a un anno e 10 mesi, con l'aggravante del metodo mafioso, per aver ...Scarcerato Rosario Greco, il figlio del boss che investì con il Suv i cuginetti Alessio e Simone a Vittoria, nel Ragusano, uccidendoli.Alessio D'Antonio avrebbe compiuto 12 qualche giorno fa. Alessio e suo cugino Simone D'Antonio sono stati uccisi da un'auto pirata l'11 luglio 2019 a Vittoria, in provincia di ...