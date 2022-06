Sampdoria Bonazzoli | c’è il rebus riscatto con la Salernitana | le ultime

(Di sabato 4 giugno 2022)è il grandein questa prima parte di mercato: ladeve decidere se riscattarlo Federicoè il grandedi questa prima parte di mercato. Laha un’opzione difissata a 6 milioni di euro, ma al momento deve scegliere il diesse prima di attaccare sul mercato. Per questo il giocatore rientrerà a Genova, salvo poi capire la situazione. Lahanno dal loro conto la possibilità del controa 6.5 milioni. Nei prossimi giorni sono attesi sviluppi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Genova " Blucerchiati di rientro . Il mercato Samp potrà entrare nel vivo solo dopo gli incontri della settimana prossima (lunedì con Giampaolo, mercoledì con Faggiano e Osti) fondamentali per ...: Anche qui, una società che deve rivedere completamente l'organigramma, che ha tante ... Merita gli applausi l'intera rosa, ma in particolare, che insieme a Djuric e Ribery, ha ...La Sampdoria nella prossima stagione potrebbe ripartire dai giovani: Giampaolo individua un primo rinnovo importante ...Dopo l’addio di Walter Sabatini, l’incertezza se Davide Nicola resterà ad allenare la squadra granata, la dirigenza non ha ben chiaro se esercitare o meno il diritto di riscatto di Federico Bonazzoli.