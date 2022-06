Moto3, Dennis Foggia in pole-position a Montmeló! 6° Riccardo Rossi davanti a Garcia (Di sabato 4 giugno 2022) Tanto al caldo sul circuito di Montmeló, sede del GP di Catalogna, round del Mondiale 2022 di Moto3. Sul tracciato iberico il time-attack della minima cilindrata è stato, come sempre, all’insegna dello sfruttamento della scia, ma qualcuno ha saputo mettersi in proprio e dimostrare di averne. E’ il caso di Dennis Foggia, autore della pole-position sulla Honda del Leopard Racing. Il centauro italiano, per la seconda volta in p.1 quest’anno, ha preceduto il turco Deniz Oncu (Red Bull KTM Ajo) di 0.138 e lo spagnolo Izan Guevara (Valresa GasGas Aspar Team) di 0.247. Foggia è stato molto abile nei suoi due run a trovare la prestazione con il proprio pacchetto, senza andare a sfruttare il lavoro altrui e facenda una grande differenza nel quarto settore della pista. In questo modo ha ... Leggi su oasport (Di sabato 4 giugno 2022) Tanto al caldo sul circuito di Montmeló, sede del GP di Catalogna, round del Mondiale 2022 di. Sul tracciato iberico il time-attack della minima cilindrata è stato, come sempre, all’insegna dello sfruttamento della scia, ma qualcuno ha saputo mettersi in proprio e dimostrare di averne. E’ il caso di, autore dellasulla Honda del Leopard Racing. Il centauro italiano, per la seconda volta in p.1 quest’anno, ha preceduto il turco Deniz Oncu (Red Bull KTM Ajo) di 0.138 e lo spagnolo Izan Guevara (Valresa GasGas Aspar Team) di 0.247.è stato molto abile nei suoi due run a trovare la prestazione con il proprio pacchetto, senza andare a sfruttare il lavoro altrui e facenda una grande differenza nel quarto settore della pista. In questo modo ha ...

