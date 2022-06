Moto: Catalogna; A.Espargarò in pole, poi Ducati Bagnaia (Di sabato 4 giugno 2022) pole position per l'Aprilia di Aleix Espargaró nel gran premio di Catalogna, in programma domani sul circuito di Montmelò. Alle sue spalle, con il secondo tempo la Ducati di Francesco Bagniaia. Terzo ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 4 giugno 2022)position per l'Aprilia di Aleix Espargaró nel gran premio di, in programma domani sul circuito di Montmelò. Alle sue spalle, con il secondo tempo ladi Francesco Bagniaia. Terzo ...

