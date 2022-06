Moggi non perdona la Juventus: “Dybala via? Io toglievo i migliori all’Inter, non li davo” (Di sabato 4 giugno 2022) Luciano Moggi ha bacchettato la Juventus di Andrea Agnelli durante la sua ultima intervista, rilasciata a Radio Bianconera. Ecco le sue parole velenose nei confronti dei bianconeri per via della... Leggi su ilpallonegonfiato (Di sabato 4 giugno 2022) Lucianoha bacchettato ladi Andrea Agnelli durante la sua ultima intervista, rilasciata a Radio Bianconera. Ecco le sue parole velenose nei confronti dei bianconeri perdella...

Advertising

ZonaBianconeri : RT @Pall_Gonfiato: #Moggi non perdona la #Juventus: “#Dybala via? Io non davo i migliori calciatori all’#Inter” - Pall_Gonfiato : #Moggi non perdona la #Juventus: “#Dybala via? Io non davo i migliori calciatori all’#Inter” - Normalman55 : RT @Juventus_a_vita: Hanno cercato Moggi, preso Lippi, Davids. Volevano Nedved con Mourinho. Hanno preso Ibra e Vieira. Hanno preso Asamoa… - Josse34775797 : @Marcello742 @damincalza @faberskj @liviozeta929 L'esterno non ricordo ma Anelka sí purtroppo. Lo voleva anche la L… - runnerbeg : RT @ICazzotti: In questa immagine c'è tutta la Beneamata Fra noi e i gobbi non vedrete mai partite amichevoli come Milan Juve. Noi, contro… -