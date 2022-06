L’Ucraina pronta alla guerra infinita. Più arretra più promette di vincere (Di sabato 4 giugno 2022) “La vittoria in questa guerra contro la Russia sarà delL’Ucraina”. Lo ha detto il presidente Volodymyr Zelensky in un videomessaggio pubblicato sui social in occasione del 100mo giorno di invasione da parte della Russia. Zelensky, dunque fa dietrofront. Il giorno prima parlava di una continua avanzata da parte dei russi che stavano man mano prendendo dei territori chiave, poi l’annuncio sui social che sarà L’Ucraina a vincere la guerra. Ucraina, l’esercito russo sta chiudendo il cerchio in Donbass. Da Zelensky però nessuna apertura a Mosca Così si è fatto riprendere davanti all’ufficio presidenziale, a Kiev, insieme ad alcuni dei suoi più stretti collaboratori, tra cui il primo ministro, Denis Shmyhal, ed il capo dell’ufficio presidenziale, Andriy Yermak. “La nostra squadra è molto più grande. Le forze ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 4 giugno 2022) “La vittoria in questacontro la Russia sarà del”. Lo ha detto il presidente Volodymyr Zelensky in un videomessaggio pubblicato sui social in occasione del 100mo giorno di invasione da parte della Russia. Zelensky, dunque fa dietrofront. Il giorno prima parlava di una continua avanzata da parte dei russi che stavano man mano prendendo dei territori chiave, poi l’annuncio sui social che saràla. Ucraina, l’esercito russo sta chiudendo il cerchio in Donbass. Da Zelensky però nessuna apertura a Mosca Così si è fatto riprendere davanti all’ufficio presidenziale, a Kiev, insieme ad alcuni dei suoi più stretti collaboratori, tra cui il primo ministro, Denis Shmyhal, ed il capo dell’ufficio presidenziale, Andriy Yermak. “La nostra squadra è molto più grande. Le forze ...

Advertising

franconemarisa : RT @rtl1025: ?? La #Russia è pronta a offrire i porti di #Mariupol e #Berdyansk per sbloccare l'export del grano in Ucraina. Lo ha reso noto… - NikeSkywalker : RT @ItalianoRt: ????????????? Putin sulle accuse alla Russia di 'impedire l'esportazione del grano ucraino': 'è un bluff! Il mondo produce circa… - cdghietta : RT @ItalianoRt: ????????????? Putin sulle accuse alla Russia di 'impedire l'esportazione del grano ucraino': 'è un bluff! Il mondo produce circa… - mariosalis : L'Ucraina è pronta a creare le condizioni necessarie per riprendere le esportazioni dal porto di Odessa. Il punto è… - paoloigna1 : Alle sue condizioni però...#Ucraina-Russia, le news di oggi. Media Usa: Russia pronta a offrire il porto di Mariupo… -