LIVE GT World Challenge, Paul Ricard 2022 in DIRETTA: Ferrari vs Audi in Q2 (Di sabato 4 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.08 Testacoda all’uscita di Signes per le ‘Iron Dames’. Le ragazze di Iron Lynx sono al debutto full-time nella serie per quanto riguarda il GTWC Europe. 12.05 Ledogar e van der Linde si portano avanti in classifica e si mettono a caccia delle Ferrari. Il padrone di casa di Porsche #54 ed il portacolori di WRT #32 sono da tenere in considerazione insieme alla Mercedes #88 di Akkodis ASP che al momento è nelle mani di Juncadella. 12.03 Davide Rigon svetta con la Ferrari #71 di Iron Lynx. Occhio anche alla gemella #51 di James Calado, campione del mondo in carica. 11.59 Valentino Rossi dovrebbe gareggiare nella Q3. Ci sono al momento 19 auto in un secondo per quanto riguarda la classifica media. 11.57 Bandiera verde! Scatta la Q2. Attendiamo i primi riferimenti cronometrici ... Leggi su oasport (Di sabato 4 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.08 Testacoda all’uscita di Signes per le ‘Iron Dames’. Le ragazze di Iron Lynx sono al debutto full-time nella serie per quanto riguarda il GTWC Europe. 12.05 Ledogar e van der Linde si portano avanti in classifica e si mettono a caccia delle. Il padrone di casa di Porsche #54 ed il portacolori di WRT #32 sono da tenere in considerazione insieme alla Mercedes #88 di Akkodis ASP che al momento è nelle mani di Juncadella. 12.03 Davide Rigon svetta con la#71 di Iron Lynx. Occhio anche alla gemella #51 di James Calado, campione del mondo in carica. 11.59 Valentino Rossi dovrebbe gareggiare nella Q3. Ci sono al momento 19 auto in un secondo per quanto riguarda la classifica media. 11.57 Bandiera verde! Scatta la Q2. Attendiamo i primi riferimenti cronometrici ...

